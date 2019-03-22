Muhtar adayı sponsor oldu

Divanlı Gençlerbirliği başkanı Lütvi Kara, Bilal Şahin Mahallesi Muhtar adayı Murat Coşgun ile yaptığı görüşme sonrasında sponsorluk için anlaşma sağladı. Ulaş ve yemek konusunda takıma destek verecek olan Bilal Şahin Mahallesi Muhtar Adayı Murat Coşgun, amatör takımların her zaman yanında olduklarını söyledi. Yeni bir yapılanma içerisinde olan Divanlı Gençlerbirliği takımına da destek amaçlı sponsor olduğunu dile getiren Coşgun, Gençlerbirliği takımımızın bazı ihtiyaçlarını kendisinin karşılayacağını sponsorluğunu üstlendiği takımında bir üst lige çıkacağına inandığını sözlerine ekledi. Divanlı Gençlerbirliği kulüp başkanı Lütvi Kara ise Divanlı Gençlerbirliği olarak bu sezon iddialı hazırlandıklarını vurguladı. Maddi açıdan durumlarının iyi olmadığının altını çizen Kara, ‘’Bu bağlamda yaptığımız sponsorluk görüşmeleri olumlu geçti. Bilal Şahin Mahallesi Muhtar adayı Murat Coşgun kardeşimiz ile yaptığımız görüşmeler sonrasında sponsorluk için anlaşma sağladık. Takımımızın bazı ihtiyaçlarını kendisi karşılayacak. Biz Divanlı Gençlerbirliği takımı olarak muhtarlık seçimlerinden Murat Coşgun kardeşimize başarılar diliyoruz’’ dedi.