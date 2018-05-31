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Muhammed Kurt’tan anlamlı mesaj

YOZGATSPOR’un Spor Toto Üçüncü Lig’de mücadele ettiği dönemde iki yıl kırmızı siyahlı formayı başarıyla terleten Muhammed Kurt, kendi facebook ve instagram hesabından anlamlı bir mesaj verdi.

Muhammed Kurt’tan anlamlı mesaj

YOZGATSPOR’un Spor Toto Üçüncü Lig’de mücadele ettiği dönemde iki yıl kırmızı siyahlı formayı başarıyla terleten Muhammed Kurt, kendi facebook ve instagram hesabından anlamlı bir mesaj verdi.

31 Mayıs 2018 Perşembe 07:00
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Muhammed Kurt’tan anlamlı mesaj

Sezon sonunda taraftar ile yönetim arasında yaşanan gerginlik sonrasında Yozgatspor’un sahaya çıkıp çıkmayacağı tartışılır duruma geldi. Kırmızı siyahlı kulübün geleceğinin belirsizliğini koruması sonrasında Yozgatspor taraftarlarının sosyal medya üzerinde başlattığı Yozgatspor tarih olmasın kampanyasında kırmızı siyahlı takımın eski oyuncusunda destek geldi. Kırmızı siyahlı ekibin Spor Toto Üçüncü Lig’de oynadığı sezonda iki forma giyen Muhammed Kurt, kendi facebook ve instagram hesabından yaptığı açıklamada ‘’Huzurla gururla 2 sene bu şanlı formayı terlettiğim için çok mutluyum gururluyum şimdi birlik beraberlik zamanı şanlı Yozgatspor tarih olmasın’’ mesajını paylaştı. 

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