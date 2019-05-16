Müdür omuzlarda

Yozgatspor’un Aşkehirspor’u eleyerek TFF Üçüncü Ligi’ne yükselmesinin ardından Yozgat Cumhuriyet Alanı’nda düzenlenen şampiyonluk kutlamalarında Yozgatspor taraftarları kırmızı siyahlı oyunculardan sonra Kulüp Müdürü Levent Anıl Sönmez’i unutmayarak omuzlarına aldılar. Yozgatspor’un başarısındaki gizli kahramanlardan biri olan Kulüp Müdürü Levent Anıl Sönmez’i havaya atan taraftarlar sevincine ortak olurken tebrik etmeyi de ihmal etmediler

