Mucur hazırlıklarına başladılar

Pazar günü deplasmanda Mucur Yabanlıspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başlayan kırmızı siyahlı ekip, Mucur deplasmanında da galibiyet ile ayrılarak bir seri yakalamayı hedefliyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Mustafa Arslan, iki haftadır takımının bir düşüş içerisinde olduğunu ve bu düşüşe Eşmekaya takımı ile oynadıkları müsabaka sonunda bir dur dediklerini söyledi. Eşmekaya müsabakasının geride kaldığını dile getiren Arslan, dün itibariye Sorgun ilçe stadında Mucur Yabanlıspor ile deplasmanda oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına başladıklarını vurguladı. Rakiplerinin ligdeki durumlarının kendilerini hiç ilgilendirmediğini dile getiren Arslan, gruplarında bütün takımların çok güçlü olduğunu her takımın herkesi yenebileceğinin altını çizdi.