Mucur hazırlıkları başladı

Pazar günü konuk ettiği Keçiören Belediye Bağlumspor’u 4-0 gibi farklı bir skor ile mağlup ederek zirve umutlarını son haftaya taşıyan kırmızı siyahlı ekip, ligin son haftasında ise Mucur Yabanlıspor’u mağlup ederek Osmancık Belediyespor Ankara TKİspor ile oynanacak olan müsabakanın sonucunu bekleyecek. Yozgatspor Antrenörü Polat Özkan, Pazar günü Yozgat’a lider olarak gelen Keçiören Belediyespor’a ligdeki ilk mağlubiyetlerini tattırdıklarını söyledi. Ligin en az gol yiyen takımına 4 gol atmalarının önemli olduğuna dikkat çeken Özkan, ‘’Zirveyi hak eden takım biziz, ancak ligin ikinci yarısında çok şansız bir şekilde Ankara TKİspor ile Osmancık Belediyespor karşısında puan kayıpları yaşadık. Bu iki müsabakadan istediğimiz sonuçları alsak şuanda lider durumdaydık. Artık bu müsabakalar geride kaldı. Pazar günü Mucur Yabanlıspor ile ligdeki son müsabakamıza çıkacağız. Güçlü rakibimizi yenerek, Osmancık Belediyespor’un Ankara TKİspor’u yenmesini bekleyeceğiz. Pazar günü hem Osmancık, hem de biz sahadan galibiyet ile ayrılırsak ligi zirvede tamamlayan takım biz oluruz’’ dedi.