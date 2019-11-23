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Mücadeleye devam

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Yusuf Kenan Yılmaz Sezonu A Grubunda mücadele eden Yozgat Çamlıkspor da Kulüp Başkanı Alper Bölükbaşı, halen Play-Off şanslarının bulunduğunu ve mücadeleye sonuna kadar devam edeceklerini söyledi.

Mücadeleye devam

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Yusuf Kenan Yılmaz Sezonu A Grubunda mücadele eden Yozgat Çamlıkspor da Kulüp Başkanı Alper Bölükbaşı, halen Play-Off şanslarının bulunduğunu ve mücadeleye sonuna kadar devam edeceklerini söyledi.

23 Kasım 2019 Cumartesi 04:04
Mücadeleye devam

Bölükbaşı Yozgat Çamlıkspor’un her zaman hedefi olan bir takım olduğunu vurgulayarak, ‘’Hedefimizden kopmuş değiliz. Kaybedilmiş bir şey yok. Hala Play-Off için şansımız var. Ligde kötü sonuçlarla karşılaştık, beklemediğimiz puanlar kaybettik. İlk devreyi bu hafta oynayacağımız Paşaköyspor galibiyetiyle kapatmak istiyoruz. İkinci devrede bir an önce takım ve kulüp olarak kendimize gelmemiz şart. Takım içinde bazı yaptırımlar uyguladık ve bir kaç futbolcu ile yollarımızı ayırma kararı aldık. Yeni transfer döneminde de şimdiden anlaştığımız futbolcular var. Transfer dönemine kadar takım olarak elimizden geleni yapıp maç kaybetmemek istiyoruz. Çamlıkspor olarak mücadelemize devam edeceğiz, hedefimize ulaşacağız ve hak ettiğimiz yerlere tekrar döneceğiz’’ dedi.

Son Güncelleme: 22.11.2019 23:03
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Mücadeleye Devam
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