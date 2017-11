MÜCADELEYE DEVAM!

Her takımın zaman zaman kötü performans sergileyebileceğini, kendilerinin ise kötü performanslarının Aksaray maçına denk geldiğini aktaran Yavuz, ‘’Ama her şeye rağmen futbolcularımızı kesinlikle sahiplenmemiz lazım. Lig başından beri bu çocuklar ile bu puanları kazandık ve buralara geldik, bundan sonra da futbolcularımıza hep birlikte sahip çıkmamız gerekiyor. Bizler teknik kadro olarak, basın mensupları, yönetim ve taraftar iyi bir organize olmamız lazım. Bundan sonraki organizenin neleri başardığını Aksaray’da gördük’’ dedi.

Her maç sonrasında futbolcularıyla ciddi anlamda durum değerlendirmesi yaptıklarını hatırlatan teknik direktör Yavuz, müsabaka kaybedince de olağan durum değerlendirmesini yaptıklarının altını çizdi. Yavuz, hep birlikte bu takımı kaldığı yerden ayağa kaldırmak gerektiğine vurgu yaparak, ‘’Hafta boyunca yaptığımız değerlendirmede, burası bir amatör kulüp, çok fazla motivasyona gerek olmuyor. Bazı şeyleri dediğiniz zaman, denediğiniz zaman oyuncu kaldıramıyor. Şimdi futbolcu bir yerde antrenmanı yapıyor, iyi motivasyon, kamp her şey güzel oluyor ama bazı maçları, bazı oyuncular kaldıramıyor onun göstergesini Aksaray’da yaşadık. Oyuncu bir yere kadar getiriyor, ondan sonra bir boşluğa düşüyor duvara tosladık gibi oldu. Kötü başladık, rakip bizden iyiydi, ama bu tip oyunları oynayacağımızı haftalardır düşünüyordum o da Aksaray maçına denk geldi. Kötü oynamamıza rağmen maçı kurtara bilirdik, en azından Nizam’ın bir olumlu hareketi penaltı kazandırdı, 3-5 dakika Burak’ı oyunda tutabilseydik, kötü oynamamıza karşılık puan ile dönebilirdik’’ dedi.

AKSARAY AYIP ETTİ

Müsabaka 1-1 olduktan sonra yedek kulübesinin biranda karıştığını vurgulayan Yavuz, ‘’Arkamı döndüm kulübeye baktım ana baba günü olmuş. Polis, görevliler, saha komiseri, idareciler kulübeye saldırmış, tekme tokat. Bunlar ayıp. Aksaray’ın bunları yapmaması lazım. Sahada iki takım arasında ufak, tefek itişmeler oluyor bunlar her yerde var, bundan sonra da olacak. İki takım oyuncusu arasında aşırı derece de sert küfürler yoksa ama bu derece hırs olmaz. Sen para harcadın diye orada benim kulübeme saldırma şansın yok. Benim yardımcı hocamı bile dışarı attırdılar. Bunlar ayıp şeyler. Futbol adına ben orada utandım. Bu tip şeyler bize yakışmaz, Yozgat’a yakışmaz. Biz oyunumuzla gerekli yerlere, gerekli dersi veririz’’ diye konuştu.