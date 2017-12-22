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Mücadele kızışıyor

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i B Grubunda oynanan 12’inci hafta müsabakaları sonrasında lider İl Özel İdarespor Play-Off’ları büyük ölçüde garantiledi. 

Mücadele kızışıyor

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i B Grubunda oynanan 12’inci hafta müsabakaları sonrasında lider İl Özel İdarespor Play-Off’ları büyük ölçüde garantiledi. 

22 Aralık 2017 Cuma 07:00
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Mücadele kızışıyor

B Grubu’nda dün oynanan müsabakalarda lider İl Özel İdarespor konuk ettiği Paşaköy Gençlikspor’u 5-1 yenerken, ikinci sıradaki Sorgun Gençlikspor ise kendisi gibi Play-Off mücadelesi veren Boğazlıyan Şekerspor’u 3-2 ile geçerek avantajlı duruma geldi. Haftaya dördüncü sırada giren Şefaatlispor ise konuk ettiği Yerköyspor’u 1-0 yenerek üçüncü sıraya yükseldi ve Play-Off potasına girdi. Play-Off mücadelesi veren bir başka takım Yemenoğlu Bozokspor ise Saraykentspor’u yenerek takibini sürdürdü. 
 

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