Mücadele kızışıyor

B Grubu’nda dün oynanan müsabakalarda lider İl Özel İdarespor konuk ettiği Paşaköy Gençlikspor’u 5-1 yenerken, ikinci sıradaki Sorgun Gençlikspor ise kendisi gibi Play-Off mücadelesi veren Boğazlıyan Şekerspor’u 3-2 ile geçerek avantajlı duruma geldi. Haftaya dördüncü sırada giren Şefaatlispor ise konuk ettiği Yerköyspor’u 1-0 yenerek üçüncü sıraya yükseldi ve Play-Off potasına girdi. Play-Off mücadelesi veren bir başka takım Yemenoğlu Bozokspor ise Saraykentspor’u yenerek takibini sürdürdü.

