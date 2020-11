Mücadele iyi, sonuç kötü

İlk 5 haftalık bölümde şampiyonluk mücadelesi veren takımlar ile karşı karşıya gelen Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı, rakipleri karşısında iyi mücadele etmesine karşılık bir türlü istedikleri sonuçları alamadılar. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenör Enis Atmaca, ligde çok kötü bir fikstürlerinin bulunduğunu ilk dört haftalık bölümde şampiyonluk mücadelesi veren takımlar ile karşılaştıklarını hatırlattı. Yedeği olmayan, yaş ortalaması 15-16 olan bir takım olarak bu güçlü rakipler karşısında iyi mücadele ettiklerini dile getiren Atmaca, ‘’Ligin en genç takımıyız. Tamamı kendi alt yapımızdan yetiştirdiğimiz oyunculardan kurulu olan takımımız ligde çok iyi mücadele ediyor. Bu sene bizim için tecrübe yılı olacak. İlk defa Birinci Lig’de mücadele ediyoruz ve ilk defa bu kadar yoğun bir maç trafiğinde oynuyoruz. Takımımız her geçen gün daha da iyiye gidiyor ve artık galibiyetler alabileceğimiz dönemler geldi. Ben takımıma güveniyorum, bu seneki hedefimizi zaten ligde kalmak olarak belirledik. Bu sene bizim tecrübe yılımız olacak. Ancak önümüzdeki sene bu ligde tutunmayı başarırsak çok daha güzel şeyler olacak. Oyuncularımız biraz daha kendilerini geliştirmiş ve tecrübe kazanmış olacaklar o zaman bu sene kaybettiğimiz müsabakaları kazanma şansımız olacak. Ben takımıma her zaman güvendim bundan sonra da güvenmeye devam edeceğim. Bölgesel Lig’den İkinci Lige, İkinci Lig’den de Birinci Ligi bu oyuncularım ile birlikte çıktık. Her geçen yıl biraz daha tecrübe kazanıyorlar ve her geçen yıl biraz daha oyun anlayışı performans olarak üzerlerine koyarak gelişiyorlar. Bu seneki hedefimizi tutturduktan sonra bu takım önümüzdeki yıl çok zorlu müsabakaların altından kalkacaktır. Biz elimizden gelen mücadelenin en iyisini vermeye gayret gösteriyoruz. Bundan sonra da her şeyin daha da iyi olacağına inanıyoruz’’ dedi.