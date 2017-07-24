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Motorcular Yozgat’ta!

TÜRK Riders TRCC Kulübü tarafından her yıl düzenlenen ‘Büyük Anadolu Sürüşü’ kapsamında motosiklet tutkunları, güzergahlarında değişiklik yapıp Yozgat’a da uğradı. Ankara’dan 20 Temmuz tarihinde yola çıkan ve Batum’dan tekrar Türkiye’ye dönüş yaparak, Trabzon’da sürüşü noktalayacak olan motosiklet tutkunları, Türkiye’nin ilk milli parkı Yozgat Çamlığı eteklerindeki Fatih Parkındaki Cevdet Dündar Göleti kıyısında konakladı.

Motorcular Yozgat’ta!

TÜRK Riders TRCC Kulübü tarafından her yıl düzenlenen ‘Büyük Anadolu Sürüşü’ kapsamında motosiklet tutkunları, güzergahlarında değişiklik yapıp Yozgat’a da uğradı. Ankara’dan 20 Temmuz tarihinde yola çıkan ve Batum’dan tekrar Türkiye’ye dönüş yaparak, Trabzon’da sürüşü noktalayacak olan motosiklet tutkunları, Türkiye’nin ilk milli parkı Yozgat Çamlığı eteklerindeki Fatih Parkındaki Cevdet Dündar Göleti kıyısında konakladı.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
24 Temmuz 2017 Pazartesi 07:00
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Motorcular Yozgat’ta!

Türk Riders TRCC Başkanı Naci Kaya, kısa süre önce Yozgat’ta kuruluşunu tamamlayan motosiklet tutkunlarının oluşturduğu derneğe destek vermek üzere daha önce planladıkları güzergaha Yozgat’ı da eklediklerini söyledi. Kaya, ‘Burada dernek üyesi arkadaşlarımız ile Yozgat Belediyesi tarafından ağırlandık. Çok güzel bir yer, burada daha uzun süreli konaklama ve faaliyette bulunmak isteriz’ dedi.
Ankara’dan başladıkları ‘Büyük Anadolu Sürüşü’ için 20 değişik şehirden 24 motor ile yola çıkan motosiklet tutkunları, Yozgat’tan Çorum’a geçti. Oradan ise Samsun, Ordu üzerinden Giresun’da konakladı. Giresun’da düzenlenen TRCC Festivaline katılan motosiklet tutkunları, Batum’a geçti. Yarın Batum’dan ayrılacak olan motorcular, Rize’den sonra Trabzon’a giderek, turu tamamlayacak. Yozgat Türk Riders TRCC Derneği Başkanı Kadir Şimşek, yurt dışından ve içinden motorcuların bulunduğu ekibin bir bölümünün Yozgat’a geldiğini, farklı bölgelerden de katılımın olduğunu söyledi. Şimşek, ‘Farklı bölgelerden katılan motorcular Giresun’da buluşup, sürüşün diğer kesimini birlikte tamamlayacaklar. Daha önce belirlenen güzergahta değişiklik yapılıp, Yozgat’ta ilave edildi. Çok da memnun kaldılar. Yozgat Belediyesi’ne biz de katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz’ diye konuştu.
 

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