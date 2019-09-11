Motorcular Yozgat’ta buluştu

Kayseri Pars Motosiklet Kulübü üyesi ile Sorgun Motosiklet Kulübü, Türk Riders Kulüp ve Yozgat Motosiklet kullanıcıları Yozgat’ta buluştu. 26 Motor ile Yozgat’ı turlayan motosiklet tutkunlarına ev sahibi motosiklet tutkunları, Nohutlu ve Çamlığı gezdirdı, Yozgat’ın ünlü yeklerinden olan Tandır Kebabını tatmalarını sağladılar. Yozgat Çamlığına hayran kalan konuk motosiklet tutkunları, en kısa zamanda tekrar Yozgat’a gelmek, etkinlik yapmak, daha yakından istediklerini söylediler.