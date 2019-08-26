MOTORCULAR BULUŞTU

300’ün üzerinde motosikletçi hafta sonunda Sorgun’da çeşitli gösteriler ve yarışlar yaptılar. İki gün devam eden Motosiklet Festivali ve Moto-Cross yarışlarının ilk gününde Ahmet Uslu Dutluk Parkında toplanan motosikletçiler, şehir turu yaptıktan sonra vatandaşlara motosiklet gösterileri yaptılar. Akşam saatinde ise motosikletçiler için ayrılan kamp alanında kamp ateşi yakılıp müzik dinletileri gerçekleştirildi. Festivalin ikinci gününde ise Moto-Cross yarışları yapıldı. Eymir yolu üzerinde Çöplük mevkiinde Sorgun Belediyespor tarafında tahsis edilen alanda Moto-Cross yarışları gerçekleştirildi. Uçan adamlar olarak adlandırılan Moto-Cross yarışçıları yaptıkları gösterilen ile izleyenlerin adeta yüreklerini ağızlarına getirdi. Sorgun Motosiklet Kulübü Başkanı Nihat Alan, geleneksel hale getirdikleri Motosiklet Festivali ve Moto-Cross yarışlarının bu sene üçüncüsünü yaptıklarını söyledi. Türkiye’nin dört bir yanında festivallerine yaklaşık 300 motosikletçinin geldiğini belirten Alan, ‘’Çok güzel bir festival gerçekleştirdiğimize inanıyorum. Festivalimizin ilk gününde motosikletçi arkadaşlarımız çeşitli gösteriler yaptı. İkinci gününde ise Moto-Cross yarışlarımızı gerçekleştirdik. 70 civarında Moto-Crosscu yarıştı. Oldukça heyecanlı geçen yarışmalarda dereceye giren arkadaşlarımızı tebrik ediyorum’’ dedi.

