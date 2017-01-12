Ana SayfaSpor

Moraller yüksek

12 Ocak 2017 Perşembe 05:24
Bu haber 21 kez okundu

Bölgesel Amatör Lig 6’ncı Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, Ligin ikinci yarısının ilk maçında karşılaşacağı Nevşehir Gençlikspor müsabakasının hazırlıklarını Bozok Stadı dış sahasında yaptığı antrenman ile sürdürdü.

Moraller yüksek
Bölgesel Amatör Lig 6’ncı Grup’ta Ligin ikinci yarısına Nevşehir deplasmanında girecek olan Yozgatspor, antrenmanlarını Bozok Stadı dış sahasında sürdürdü. 
Teknik direktör Feridun Dündar nezaretinde ısınma hareketleri ile başlayan antrenman bir süre 5’e 2 top kapma ile devam etti. Antrenmanda futbolcuların moralli olmaları dikkat çekti. Teknik direktör Feridun Dündar, ikinci yarıya galibiyetle başlamak istediklerini belirterek, maçın kolay olmayacağını söyledi. Her iki takım açısından da ya tamam ya devam niteliğinde bir karşılaşma olacağının altını çizen Dündar, ‘Takım olarak iyi bir seviyeye geldik. Kazanmamız gereken bir maç. Özellikle puan kaybetme lüksümüzün olmadığının farkındayız. Bu önemli müsabakayı kazanmamız durumunda güçlü rakibimiz Nevşehir Gençlikspor’u yarışın dışına atmış olacağız, ayrıca galip gelmemiz durumunda lige de moralli bir başlangıç yapmış olacağız. Cuma gününden buyana çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bütün hesaplarımız galibiyet üzerine. Galibiyet dışında başka alternatifleri düşünmek istemiyoruz. Bu müsabakanın önemini oyuncularım da biliyor. Hafta sonu bunun bilinci ile sahaya çıkacaklar ve güçlü rakipleri karşısında galip geleceklerini düşünüyoruz. ’’ dedi.

Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"
  • Yozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildi
  • Yozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralı
  • Yozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal Marşı
  • Yozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS Cezası
  • ÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptı
  • Yozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdı
  • Yozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyareti
  • Yozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anları

Yorum Gönder

Yukarı

© 2017 - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

Haber Sistemi | TE Bilişim