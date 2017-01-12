Moraller yüksek

Bölgesel Amatör Lig 6’ncı Grup’ta Ligin ikinci yarısına Nevşehir deplasmanında girecek olan Yozgatspor, antrenmanlarını Bozok Stadı dış sahasında sürdürdü.

Teknik direktör Feridun Dündar nezaretinde ısınma hareketleri ile başlayan antrenman bir süre 5’e 2 top kapma ile devam etti. Antrenmanda futbolcuların moralli olmaları dikkat çekti. Teknik direktör Feridun Dündar, ikinci yarıya galibiyetle başlamak istediklerini belirterek, maçın kolay olmayacağını söyledi. Her iki takım açısından da ya tamam ya devam niteliğinde bir karşılaşma olacağının altını çizen Dündar, ‘Takım olarak iyi bir seviyeye geldik. Kazanmamız gereken bir maç. Özellikle puan kaybetme lüksümüzün olmadığının farkındayız. Bu önemli müsabakayı kazanmamız durumunda güçlü rakibimiz Nevşehir Gençlikspor’u yarışın dışına atmış olacağız, ayrıca galip gelmemiz durumunda lige de moralli bir başlangıç yapmış olacağız. Cuma gününden buyana çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bütün hesaplarımız galibiyet üzerine. Galibiyet dışında başka alternatifleri düşünmek istemiyoruz. Bu müsabakanın önemini oyuncularım da biliyor. Hafta sonu bunun bilinci ile sahaya çıkacaklar ve güçlü rakipleri karşısında galip geleceklerini düşünüyoruz. ’’ dedi.