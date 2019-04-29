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Moral takviyesi

TFF 3’üncü ligine terfi edebilmek için önümüzdeki Pazar günü Ordu’da Gümüşhane Kelkit Hürriyetspor takımı ile karşılaşacak olan Yozgatspor’a yönetim moral takviyesinde bulundu.

Moral takviyesi

TFF 3’üncü ligine terfi edebilmek için önümüzdeki Pazar günü Ordu’da Gümüşhane Kelkit Hürriyetspor takımı ile karşılaşacak olan Yozgatspor’a yönetim moral takviyesinde bulundu.

29 Nisan 2019 Pazartesi 00:00
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Moral takviyesi

Kulüp yöneticilerinden Nuri Genç  ve Emrah Ünlü, Play-off eleme maçı öncesinde yönetici, futbolcu, teknik heyetin katılımı ile verdiği yemekte, oynanacak karşılaşma konuşuldu. Hedefini 3’üncülig olarak belirleyen kırmızı siyahlı ekibin futbolcuları, önümüzdeki Pazar günü oynayacakları maçı da kazanıp, Yozgatspor’u hak ettiği yere taşımak istediklerini söyledi. Kulüp Başkanı Kazım Arslan da, futbolculara ve yönetim kurulunda birlikte çalıştığı arkadaşları ile teknik heyete teşekkür ederek, ‘’Lig maratonunu iyi ber performans ile tamamladık ama henüz işimiz bitmedi. Önümüzdeki bir maçımız daha var. Pazar günü Ordu ilinde oynanacak karşılaşmayı kazandığımız zaman bu sezonu kapatmış olacağız. Bi sadece yönetim olarak değil, Şehir olarak, Yozgat olarak, dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan tüm Yozgatlılar ile geçmişte bu takımda forma giymiş olan eski sporcularımız, spor adamlarımız sizlerin bu son 90 dakikayı da başarıyla noktalayacağınıza inanıyor, güveniyoruz’’ dedi.

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