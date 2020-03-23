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MORAL iÇiN BULUŞTULAR AMA!

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off Grubunda mücadele eden Divanlı Gençlerbirliği oyuncuları için düzenlenen moral yemeği uğurlama yemeğine dönüştü.

23 Mart 2020 Pazartesi 03:01
MORAL iÇiN BULUŞTULAR AMA!

Bu hafta sonu Çayıralan Esnafspor ile liderlik müsabakası oynaması gereken ancak liglerin korona virüsü tedbirleri kapsamında ertelenmesinin ardından bu müsabakanın hazırlıklarını durduran Divanlı Gençlerbirliği takımı Sancak restoranda uğurlama yemeğinde bir araya geldi. Divanlı Gençlerbirliği yöneticisi Turan Laçin tarafından maç öncesinde moral amaçlı bir yemek programı düzenlenmişti. Ancak liglerin ertelenmesinin ardından oyuncular için uğurlama yemeği haline geldi. Divanlı Gençlerbirliği yöneticisi Turan Laçın, bugün takımlarının Çayıralan Esnafspor ile çok önemli bir müsabakaya çıkacağını ancak korona virüsü tehdidi nedeniyle müsabakaların ertelendiğini hatırlattı. Kendilerinin bu zorlu müsabaka öncesinde futbolculara moral vermek adına bir yemek tertip ettiklerini dile getiren Laçin, ‘’Tertip ettiğimiz moral yemeği, liglerin ertelenmesinin ardından uğurlama yemeğine dönüştü. Liglerin ne zaman başlayacağı belli değil, liglerin başlama tarihi belli olduktan sonra bu moral yemeğini tekrarlayacağız’’ dedi. Divanlı Gençlerbirliği takımı Antrenörü Levent Anıl Sönmez ise tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü nedeniyle bir çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de liglerin ertelendiğini ifade etti. Perşembe günü alınan erteleme kararı sonrasında hazırlıklarını sürdürdükleri Çayıralan Esnafspor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarını iptal ettiklerinin altını çizen Sönmez, ‘’Oyuncularımıza liglerin ertelenmesinin ardından izin verdik. Ligin başlama tarihinin belli olmasına göre oyuncularımız tekrar toplayıp Çayıralan Esnafspor ile oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarına başlayacağız. Yöneticimiz Turan Laçin’in bize vermiş olduğu yemek aslında Çayıralan Esnafspor ile oynayacağımız müsabaka öncesinde bir moral yemeğiydi. Ancak liglerin ertelenmesinin ardından uğurlama yemeği oldu. Ben bize her fırsatta desteklerini sunan bizlerin yanında olan değerli yöneticimiz Turan Laçin’e teşekkür ediyorum’’ dedi.

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MORAL IÇiN BULUŞTULAR AMA!
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