MORAL BULDULAR

Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda Marmara Üniversitesini ağırlayan kırmızı siyahlı ekip, maça hızlı başladı.5’inci dakikayı 3-2 önde geçen temsilcimiz 10’uncu dakikayı 6-2 önde kapattı. 15’inci dakikadan sonra tporlanan konuk ekip bulduğu gollerle 20’inci dakikada skoru 8-8 yaptı. İlerleyen dakikalar karşılıklı gollerle geçerken ilk yarı temsilcimizin 13-11 üstünlüğü ile tamanmlandı. Oldukça sert ve çekişmeli geçen ikinci yarıda hakemlerin vermiş olduğu kararlar her iki takımı da çileden çıkardı. Karşılaşmanın son çeyreği karşılıklı gollerle geçti. Maçın 40’ıncı dakikasında konuk ekip 16-17 öne geçti. Kısa sürede toparlanan temsilcimiz maçı 26-24 kazanmasını bildi. Yozgat Bozokspor’da Jovan Talevski attığı 9 golle galibiyetin mimarı oldu. Konuk ekipte Taha Yasin takımına 6 golle katkı verdi.

