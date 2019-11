MORAL BULDUK!

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, şampiyonluk hedefi ile girdikleri yeni sezona galibiyet ile başlamalarının kendileri için önemli olduğunu söyledi. Lige farklı bir galibiyet ile başlamanın kendilerine ilerisi için umut verdiğini dile getiren Atmaca, ‘’Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı olarak kadınlar deplasmanlı 2. Ligi C grubunda 2019-2020 sezonunda mücadele veriyoruz. Öncelikle yeni sezonda ligde mücadele edecek bütün takım ve sporcularımıza başarılar diliyorum. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı olarak çoğunluğu Yozgat’ta küçük ve yıldız alt yapı hentbol takımlarımızdan yetişen genç ve dinamik bir kadroya sahibiz. Geçen sezon ilk defa yer aldığımız ligde kızlarımız gruptan çıkarak Play-Off oynama başarısını elde ettiler. Bu sezonda güzel işler başaracaklarına ve galibiyetler alacaklarına inanıyorum. Tabi bu başarı düzenli antrenman, doğru yönlendirme ve çok çalışma ile oluyor. Bizde sezona takım olarak iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Ligin ilk maçında konuk ettiğimiz Van Hentbol takımı karşısında 41-16 biten bir skorla sahadan ayrılarak bizim için önemli olan bir galibiyet elde etmiş bulunmaktayız. Maç boyunca mücadeleyi hiç bırakmayan oyun sistemi ve disiplininden kopmayan ve Hentbolun güzelliklerini sahaya yansıtan bir takım izledik. İlk dakikadan müsabakaya üstünlük kurmamız ilerleyen dakikalarda genç oyunculara da oyuna dahil olma fırsatı vermeme imkan sağladığı için mutluyum. Sporcularımı göstermiş oldukları mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Sezon boyunca her maçın öneminin farkındayız ve her müsabakaya en iyi şekilde hazırlanmak, ligde güzel sonuçlar almak istiyoruz. Bu sezon hedefimiz Play-Off grubuna yükselmek ve oradaki müsabakalar sonuncunda takımımızı bir üst lige taşımak. Bu yolda bizleri yalnız bırakmayan ve destekleyen tüm sporseverlere, Yozgat halkına teşekkürlerimi sunuyor tüm takımlara başarılar diliyorum’’ dedi.