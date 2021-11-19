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MORAL BULDUK!

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 5’inci Bölge 3’üncü grupta mücadele veren Yozgatspor, ligin ilk haftasında ertelenen maçtaki rakibini 1-0 yenerek moral depoladı.

19 Kasım 2021 Cuma 00:12
MORAL BULDUK!

Kırmızı siyahlı ekibin teknik patronu Polat Özkan, ilk maçında deplasmanda aldıkları galibiyetin önemine değinerek, ''Sahamızda oynadığımız ilk karşılaşmada Çayıralan ilçemizin temsilcisi ile karşılaşan ekibimizin ilk yarıyı 2-0 önde tamamlayıp, ikinci yarıda kalesinde 2 gol görmesi sonucunda tek puana razı olması camiayı gerçekten üzdü. Takımla çıkmış olduğum ilk maçta futbolcularımızın inançla vermiş olduğu mücadele sonucunda bulduğumuz tek golle sahadan 1-0 galibiyetle ayrılmanın sevincini yaşıyoruz'' dedi. Yozgatspor'un iyi bir kadroya sahip olduğunu, zamana ihtiyacının bulunduğunu hatırlatan Özkan, ''Ancak böyle bir zaman yok. Lig maratonu kısa. O nedenle bir taraftan toparlanıp, diğer taraftan da puan kaybetmememiz gerekir, Bu bilinçle hazırlandık. Rakibimiz karşısında iyi bir performans sergiledik. Buduğumuz gol sonrasında da elimize birden fazla fırsat geçti. Bunları değerlendiremedik ama üç puanı alan taraf olduğumuz için seviniyoruz. Bundan sonraki maçlarımızda daha dikkatli olacağız ve puan kaybetmeden arzuladığımız noktaya gelmek için mücadele vereceğiz. İnanıyoruz, bu inancımızı sahaya yansıttığımız süre içerisinde kimse bizimle boy ölçüşemez'' ifadelerini kullandı. 

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