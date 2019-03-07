Mobil Merkez uygulaması

Gönüllü gençlerle birlikte ziyaret edilen Gedikhasanlı ilk ve ortaokulunda, halat çekme, yüz boyama etkinliği, matrak gibi faaliyetlerin yanı sıra unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunları oynandı. Mobil Gençlik Merkezi ile tanışma fırsatı bulan gençlerin, mutluluğu yüzlerine de yansıdı. Gönüllü gençlerle tüm köylerin, okulların dolaşılarak, Yozgat il genelindeki tüm gençlerin, Mobil Gençlik Merkezi ile tanıştırılacağı kaydedildi.