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Mobil Merkez uygulaması

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi ‘Gençliğin Adresine Yolculuk’ Projesi kapsamında hayata geçirilen ‘Mobil Gençlik Merkezi’ Gedikhasanlı köyünde konuşlandırılarak, gençlik liderleri gençlerle bir araya geldi

Mobil Merkez uygulaması

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi ‘Gençliğin Adresine Yolculuk’ Projesi kapsamında hayata geçirilen ‘Mobil Gençlik Merkezi’ Gedikhasanlı köyünde konuşlandırılarak, gençlik liderleri gençlerle bir araya geldi

07 Mart 2019 Perşembe 00:00
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Mobil Merkez uygulaması

Gönüllü gençlerle birlikte ziyaret edilen Gedikhasanlı ilk ve ortaokulunda, halat çekme, yüz boyama etkinliği, matrak gibi faaliyetlerin yanı sıra unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunları oynandı. Mobil Gençlik Merkezi ile tanışma fırsatı bulan gençlerin, mutluluğu yüzlerine de yansıdı. Gönüllü gençlerle tüm köylerin, okulların dolaşılarak, Yozgat il genelindeki tüm gençlerin, Mobil Gençlik Merkezi ile tanıştırılacağı kaydedildi. 

Anahtar Kelimeler:
YOZGAT Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi
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