Misli.com isim sponsoru oldu

Türkiye Futbol Federasyon’unda yapılan açıklamada ‘’Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye'nin en hızlı büyüyen bahis sitesi Misli.com ile 20 Eylül'de başlayacak 2. Lig ve 3. Lig'in isim sponsorluğu anlaşması imzaladı. Bu sponsorlukla TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig, 2020-21 sezonunda "Misli.com 2. Lig" ve "Misli.com 3. Lig" olarak anılacak’’ denildi.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleşen imza törenine; TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF eski Başkanı ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, A Millî Takım teknik direktörü Şenol Güneş, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can, kulüp başkan ve temsilcileri ile Misli.com CEO'su Burak Şimşek ve davetliler katıldı. TFF 2. ve 3. Liglere isim sponsoru olmasının yanı sıra, liglerin dijital platformlarda yayın haklarını da üstlenen Misli.com, belirlenecek maçları dijital platformlarında canlı yayınlayacak. Misli.com, fiziksel olarak yayın yapılmaya uygun maçları da gerekli altyapıyı kurarak sahip olduğu dijital platformlarda canlı olarak yayınlayacak. Futbolseverler ve alt liglerdeki takımların taraftarları maçları canlı izleme keyfinin yanı sıra, Misli.com 2. Lig ve Misli.com 3. Lig kapsamında 2020-21 sezonunda mücadele edecek toplam 106 takımın maçlarına bahis oynayarak heyecanı misliyle yaşayacağı belirtildi.