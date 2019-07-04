Miniklere spor malzemesi sözü

Bu sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele verecek olan Sorgun Belediyespor yaz futbol okulu çalışmalarına başladı. Antrenör Mustafa Arslan ve Kamil Karaarslan koordinatörlüğünde başlatılan futbol okuluna devam eden minikler geleceğe hazırlanıyor. Sorgun Belediye Başkanı Ekinci, geleceğimizin teminatı olan çocuklara ve gençlere önem verdiklerini belirterek, açılan kurslarda yetişen gençlerin önümüzdeki yıllarda Sorgun Belediyespor’da daha sonra da diğer takımlarda forma giyeceklerine inandığını kaydetti.