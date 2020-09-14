Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1103
ALTIN
466.447
DOLAR
7.4625
STERLİN
9.5751
EURO
8.8348

Miniklere maske ve çikolata hediyesi

YOZGAT Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Bektaş, Yozgat’ta açılan futbol okullarını ziyaret ederek futbol eğitimi alan minik sporculara maske ve çikolata hediye etti.

14 Eylül 2020 Pazartesi 00:57
Miniklere maske ve çikolata hediyesi

Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yönetimi Yozgat’ta faaliyette bulunan İlhan Özbay 2020 Gençlik Spor Kulübü ve Yozgatspor Futbol Okulu sporcu ve teknik heyetini antrenmanlarında ziyaret ederek, sporculara maske dağıtıp, çikolata ikramında bulundu. Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Bektaş sporculara kısa bir konuşma yaparak çocuklara pandemi sürecinde spor yaparak sağlıklı kalmaları önerisinde bulundu. Bektaş, İlhan Özbay Futbol okulunda Antrenörler İlhan Özbay, Avni Yılmaz, Serhat Akdeniz, Yavuz Selim Ekinci’ye, Yozgatspor  futbol okulu teknik heyeti İlhami Ünal, İsmail Ekici, Şükrü Köksal, Nadir Gencel, Süleyman Kozan ve Mehmet Avşar’a sosyal sorumluluk projelerinin en önemlilerinden biri olan sporu, futbolu geleceği olan çocukları ve gençlere sevdirdikleri için teşekkürlerini sundu. Ayrıca ziyarette Pandeminin seyrine göre ilçelerimizdeki futbol okulları birlikte minikler  Turnuvaları düzenlenmesi için karar verildi. 

Anahtar Kelimeler:
Miniklere Maske Ve çikolata Hediyesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yozgatspor Lige yöneldi
Yozgatspor Lige yöneldi
Amatörler için toplandılar
Amatörler için toplandılar
Gelişim liglerinin programı Covit-19’a bağlı
Gelişim liglerinin programı Covit-19’a bağlı
Akdağmadeni’nde basketbol kursu
Akdağmadeni’nde basketbol kursu
Çekerek’te Voleybol kursu
Çekerek’te Voleybol kursu
Yozgatspor taktik çalışıyor
Yozgatspor taktik çalışıyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim