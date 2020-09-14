Miniklere maske ve çikolata hediyesi

Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yönetimi Yozgat’ta faaliyette bulunan İlhan Özbay 2020 Gençlik Spor Kulübü ve Yozgatspor Futbol Okulu sporcu ve teknik heyetini antrenmanlarında ziyaret ederek, sporculara maske dağıtıp, çikolata ikramında bulundu. Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Bektaş sporculara kısa bir konuşma yaparak çocuklara pandemi sürecinde spor yaparak sağlıklı kalmaları önerisinde bulundu. Bektaş, İlhan Özbay Futbol okulunda Antrenörler İlhan Özbay, Avni Yılmaz, Serhat Akdeniz, Yavuz Selim Ekinci’ye, Yozgatspor futbol okulu teknik heyeti İlhami Ünal, İsmail Ekici, Şükrü Köksal, Nadir Gencel, Süleyman Kozan ve Mehmet Avşar’a sosyal sorumluluk projelerinin en önemlilerinden biri olan sporu, futbolu geleceği olan çocukları ve gençlere sevdirdikleri için teşekkürlerini sundu. Ayrıca ziyarette Pandeminin seyrine göre ilçelerimizdeki futbol okulları birlikte minikler Turnuvaları düzenlenmesi için karar verildi.