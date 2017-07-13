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Miniklere başkan morali

Bölgesel Amatör Lig’deki temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK tarafından açılan Yaz okulunu ziyaret eden Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, belediyenin destekleri ile açılan Yaz Okulundaki çocuklara moral verdi. 

Miniklere başkan morali

Bölgesel Amatör Lig’deki temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK tarafından açılan Yaz okulunu ziyaret eden Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, belediyenin destekleri ile açılan Yaz Okulundaki çocuklara moral verdi. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
13 Temmuz 2017 Perşembe 07:00
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Miniklere başkan morali

Altyapı antrenörü Nihat Tinel gözetiminde Bozok Stadı dış sahasında çalışmalarını sürdüren Yozgatspor 1959 FK yaz spor okulunun dün sürpriz bir ziyaretçisi vardı. Yozgat Belediye Başkanı ve Yozgatspor 1959 FK Kulüp Başkanı Kazım Arslan Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu ile birlikte Yozgatspor 1959 FK spor okulunu ziyaret etti. Yozgatspor’un alt yapısını oluşturacak olan minik sporcular ile bir müddet sohbet eden Arslan, onlardan çok çalışmalarını ve ileride büyük birer futbolcu olabileceklerine inandığını söyledi. 
Arslan, yaptığı açıklamada ‘’Belediyemiz desteğinde açılan Yozgatspor 1959 FK yaz futbol okulundaki çocuklarımızı ziyaret ettik. 170 çocuğumuzun katıldığı bu program, inşallah faydalı olacak. Temennimiz buradan yetişen gençlerimizin daha büyük başarılara imza atması ve Yozgat futboluna katkılar sunmasıdır’’ dedi.

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