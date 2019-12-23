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Minikler tecrübe kazandı

YOZGAT ve Sorgun Gençlik ve Spor Müdürlükleri bünyesinde il spor okullarına devam eden minik basketbolcular katıldıkları kısa adı (ANALİG) olan Anadolu Yıldızlar Ligi’nde tecrübe kazandı.

Minikler tecrübe kazandı

YOZGAT ve Sorgun Gençlik ve Spor Müdürlükleri bünyesinde il spor okullarına devam eden minik basketbolcular katıldıkları kısa adı (ANALİG) olan Anadolu Yıldızlar Ligi’nde tecrübe kazandı.

23 Aralık 2019 Pazartesi 04:04
Minikler tecrübe kazandı

Kız ve erkek takımı ile katıldıkları turnuvada kendilerinden yaşça büyük ve tecrübeli takımlar ile mücadele eden Yozgatlı basketbolcular gösterdikleri performans ile büyük beğeni topladılar. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Antrenörleri Durak Tekgül ve Yasin Soyyuce gözetiminde Nevşehir’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen turnuvada Yozgatlı basketbolcular üçer müsabaka oynadı. Erkekler Ankara, Aksaray, Kırıkkale, kızlar ise Kayseri, Konya, Aksaray takımları ile karşı karşıya geldiler. Nevşehir ve Avanos Spor Salonlarında oynanan müsabakalarda Yozgat ekipleri güçlü rakipleri karşısında başa baş müsabakalar ortaya koydular. Hem küçük hem de tecrübesiz olmalarından dolayı turnuvadan elenen minik basketbolcular gelecek için ise umut vadettiler.

Son Güncelleme: 23.12.2019 10:19
Anahtar Kelimeler:
Minikler Tecrübe Kazındı
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