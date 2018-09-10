Minikler piknik yaptı

Kurulduğu yıl Türkiye şampiyonu olarak kategorisinde büyük bir başarıya imza atan Sorgun 12 Dev Adam Basketbol Okulu, yaz dönemi çalışmalarını, Eczacı Ergin Gül'ün bağevinde piknik yaparak tamamladı. Okulların açılması nedeniyle yeni eğitim dönemine girecek olan minik sporcular, eğitim dönemi öncesinde stres attı. Yozgat merkez ve ilçelerinde TBF'nin tek resmi basketbol okulu özelliğini taşıyan okul, yaz dönemi çalışmalarını tamamladı. Kış dönemi çalışmalarına ise yeni eğitim-öğretim dönemiyle birlikte yapılacak program dahilinde sürdüreceği bildirildi.