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Minikler Ilgaz’ı sevdi

YOZGAT Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi tarafından, ailelerde çocuklar adına bir farkındalık oluşturmak, çocuklara okul dışı zamanlarını kaliteli ve verimli kullanabilecekleri ortam ve imkânları sunmak amacıyla yürütülen ‘Okul Destek Projesi’ kapsamında, minikler Ilgaz’a götürülerek, gönüllerince eğlenmeleri sağlandı.

Minikler Ilgaz’ı sevdi

YOZGAT Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi tarafından, ailelerde çocuklar adına bir farkındalık oluşturmak, çocuklara okul dışı zamanlarını kaliteli ve verimli kullanabilecekleri ortam ve imkânları sunmak amacıyla yürütülen ‘Okul Destek Projesi’ kapsamında, minikler Ilgaz’a götürülerek, gönüllerince eğlenmeleri sağlandı.

01 Şubat 2018 Perşembe 07:00
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Minikler Ilgaz’ı sevdi

  2017 yılının son aylarında hızlanan faaliyetlere bir yenisi eklendi. Sosyal Hizmet Merkezi tarafından belirlenen 76 çocukla birlikte, kış turizmi açısından ülkemizin önemli merkezlerinden birisi olan Ilgaz Dağı Milli Parkına gezi düzenlendi. Ilgaz Dağı Milli Parkına ve daha önce kayak merkezlerine hiç gitmemiş çocuklara öncelik hakkı tanındı. Kurum yetkilileri, çocukların uzun ve zorlu bir eğitim süreci geçirdiğini, yeni eğitim- öğretim dönemine başlamadan önce bu zihinsel yorgunluğu atmalarını amaçladıklarını dile getirdi. Çocukların Ilgaz Dağı Milli Parkının doğal güzelliklerini görüp, doğa güzelliğinin keyfini çıkardıkları ifade edildi. Benzeri kültürel faaliyetlerin yıl boyunca belirli aralıklarla devam edeceği kaydedildi. Geziye katılan çocuklar, daha önce kayak merkezine hiç gitmediklerini, teleferiğe binme fırsatı bulamadıklarını, Ilgaz Dağını ise sadece ders kitaplarında fotoğraflarda gördüklerini ifade etti. Geziden duydukları memnuniyeti dile getiren çocuklar, gezi ile birlikte doyasıya kayak yapma imkanı bulup, teleferiğe binmenin heyecanını da yaşadıklarını anlattılar.

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