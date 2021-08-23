Minikler Futbol Şenliğine devam

Yozgat Spor Futbol Okulu, Şefaatli Futbol Okulu, İlhan Özbay Futbol Okulu, Sorgun Belediyespor, Yozgat Belediyesi Bozokspor, Akdağmadeni Kayseri Futbol Okulu, Sarıkaya Belediyespor ve Yurdum Gençlik ve Spor takımları olmak üzere toplam 7 futbol okulunun ve kulübün U13 takımlarının mücadele ettiği müsabakalarda geleceğin yıldız futbolcuları hem kendilerini hocalarına göstermek, hem de rakiplerini yenebilmek için sahada kıyasıya mücadele ettiler. Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Bektaş, Yozgat’ta U13 yaş grubunda faaliyet gösteren spor kulüplerinin ve futbol okullarının katılımıyla bir futbol şenliği düzenlediklerini söyledi. Yozgat’ta uzun zamandır futbol okullarının faaliyetlerini sürdürdüğünü hatırlatan Bektaş, normalleşme süreci ile birlikte uzun süredir sahalarda olmayan, müsabakaya oynayamayan miniklerin yeniden sahalara dönmesi amacıyla bir proje hazırladıklarını hatırlattı. Hepimiz Şampiyonuz Geleneksel 66 Minikler Futbol Şenliği adı altında bir etkinlik düzenlediklerini dile getiren Bektaş, Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu olarak Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ortaklaşa hafta sonu bu şenliği düzenlediklerini vurguladı. Müsabakalar sonrasında bir şampiyonun belirlenmeyeceğini şenliğe katılan bütün takımların şampiyon olarak ilan edileceğinin altını çizen Bektaş, bütün takımlara kupa ve madalya vermeyi amaçladıklarını ifade etti. Bu sene ilkini düzenledikleri futbol şenliğini her sene geleneksel hale getirmeyi amaçladıklarını belirten Bektaş, alt kategorilerde eğitim alan geleceğin yıldızı minik futbolcu adaylarının maç tecrübeleri kazanmaları, rekabet yeteneklerini güçlendirmelerini ve müsabaka yapmalarına olanak sağlamak amacıyla her sene böyle bir şenlik düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.