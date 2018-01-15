Minikler Basketbolu sevdi

Sarıkaya Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından farklı branşta açılan Spor Okulu'na devam eden öğrenciler, antrenörler gözetiminde eğitim alıyor. Sarıkaya ilçesinde Basketbol okuluna ilginin ise oldukça yoğun olduğu belirtildi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından açılan kurslarda öne çıkan minik ve genç yetenekler, Basketbol sporunu çok sevdiklerini belirttiler.
15 Ocak 2018 Pazartesi 07:00
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