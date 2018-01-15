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Minikler Basketbolu sevdi

SARIKAYA ilçesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan Spor Okulları ilgi görmeye devam ediyor.

Minikler Basketbolu sevdi

SARIKAYA ilçesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan Spor Okulları ilgi görmeye devam ediyor.

15 Ocak 2018 Pazartesi 07:00
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Minikler Basketbolu sevdi

Sarıkaya Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından farklı branşta açılan Spor Okulu'na devam eden öğrenciler, antrenörler gözetiminde eğitim alıyor. Sarıkaya ilçesinde Basketbol okuluna ilginin ise oldukça yoğun olduğu belirtildi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından açılan kurslarda öne çıkan minik ve genç yetenekler, Basketbol sporunu çok sevdiklerini belirttiler. 

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