Minik yetenekler keşfediliyor

Yetenek taraması kapsamında ilköğretim üçüncü sınıfa devam eden yaklaşık 5 bin öğrenci üzerinde çeşitli testler yapılarak bu öğrencilerin hangi dallara yeteneğinin olduğu tespit ediliyor. Yapılan testler Spor Bakanlığı havuzunda toplanarak uzmanlar tarafından tek tek inceleniyor. Yapılan tespitler sonrasında ise çocukların hangi spor dalına yeteneğinin olduğu tespit edilip, o spor dalına yönlenmeleri sağlanıyor. Geçtiğimiz yıl Yozgat’ta başlayan yetenek taraması çalışmalarına bu yıl da devam ediliyor. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Antrenörleri ile Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli Beden Eğitimi Öğretmenleri, il merkezindeki yetenek taramalarını tamamladıktan sonra ilçelere yöneldiler. Daha önce Sarıkaya ilçesinde yetenek taraması yapan ekip, önceki gün Çayıralan ilçesine giderek yetenek taraması çalışması yaptılar. Çayıralan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yunus Bölükbaşı, yetenek taraması için ilçelerine gelen ekiplerin spor salonunda ilköğretim üçüncü sınıfa giden öğrencilere çeşitli testler yaptıklarını söyledi. Yapılan testler sonucunda ilçedeki yetenekli öğrencilerin tespit edileceğini dile getiren Bölükbaşı, kendilerinin gençleri ve yetenekli sporcuları her zaman desteklediklerini, yeni yetenekli sporcuların yetişip, ülke sporuna kazandırılması noktasında da bu projenin önemli olduğunu sözlerine ekledi.