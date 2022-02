MiLYONLUK DEĞiL YÜREKLi TAKIMIZ

Teknik direktör Polat Özkan gözetiminde çalışan kırmızı siyahlı ekip Bozok stadı dış sahasında teknik ve taktik ağırlıklı yaptığı çalışma ile hazırlıklarını sürdürdü. Yozgatspor teknik direktörü Polat Özkan, kendilerinin milyonluk değil yürekli bir takım olduklarını ve bu sezon sonunda hayalini kurdukları şampiyonluğu yaşayacaklarına inandıklarını söyledi. Ligin ilk devre ve ikinci devre maçlarının her zaman çok problemli geçtiğini hatırlatan Özkan, Ankara DSİspor’un kendinden çok Ankara TKİ ve Keçiören Belediye Bağlumspor için oynadığını vurguladı. Ankara DSİspor’un kümede kalabilmesi için onların önünü açması gerektiğini hatırlatan Özkan, ‘’Biz bunun bilincindeydik. Çok rahat kazanacağımız müsabakayı zora soktuk. Takımım istediğim her şeyi yaptı. Devre arası hazırlık müsabakaları ile birlikte 5 müsabakadır yenilmiyoruz. Allah izin verirse serimiz devam edeceğiz. Ben bu memleketin evladıyım, her gün yatıyorum, kalkıyorum şampiyonluk hayali kuruyorum. Şartlar ve imkanlar ne kadar zor olursa olsun biz zoru başarmaya geldik. Sezon sonu o kupayı inşallah rahmetli Kenan Yılmaz’ın kabrine hep beraber götüreceğiz. Yenik durumda olabiliriz, müsabaka berabere de olabilir 90 dakika düdük çalana kadar taraftarımızın bizi desteklemesini istiyorum. Sahada taraftarımız bizi görüyor, ancak biz perde arkasında çok büyük mücadeleler veriyoruz. Yozgatspor’un başarısı için gece gündüz Başkanımız, bizler çok büyük mücadeleler veriyoruz. Biz milyonluk takım değil yürekli bir takımız’’ dedi.