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Millilerimiz hazır

HEMŞERİMİZ Rıza Kayaalp ve Atakan Yüksel’in de aralarında bulunduğu Grekoromen Stil Güreş Milli Takımı, 14 Eylül’de Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da başlayacak dünya şampiyonasına iddialı hazırlandı.

Millilerimiz hazır

HEMŞERİMİZ Rıza Kayaalp ve Atakan Yüksel’in de aralarında bulunduğu Grekoromen Stil Güreş Milli Takımı, 14 Eylül’de Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da başlayacak dünya şampiyonasına iddialı hazırlandı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 00:00
Millilerimiz hazır

İlk 6’ya girecek sporcuların Olimpiyat vizesi alacak olması şampiyonanın önemini bir kat daha artırdı. Büyükler Dünya Güreş Şampiyonasında mindere ilk olarak Greko-Romen stildeki güreşçilerimizin çıkacağı kaydedildi. Milliler, zorlu şampiyona için Kazakistan’a geçti. Greko-Romen güreş milli takım teknik direktörü Salih Bora, dünya şampiyonasının son derece zorlu geçeceğini belirterek “Olimpiyat kotalarının verilecek olması bu şampiyonayı çok daha çekilmeli bir hale getirdi. Bizler tüm çalışmalarımızı bunun bilincinde yaptık. Takım olarak şampiyonaya hazırız. Artık son sözü sporcularımız minderde söyleyecekler. Hedefimiz takım olarak ilk üç sırada yer bulup kupa kaldırmak. Ve elbette ki Olimpiyat kotalarını almaktır’’ dedi. Zorlu şampiyonada milli takımımızı Greko-Romen stilde ‘55 Kg: Şerif Kılıç, 60 Kg: Kerem Kamal, 63 Kg: Rahman Bilici, 67 Kg: Atakan Yüksel, 72 Kg: Cengiz Arslan, 77 Kg: Fatih Cengiz, 82 Kg: Emrah Kuş, 87 Kg: Metehan Başar, 97 Kg: Cenk İldem, 130Kg: Rıza Kayaalp.’

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