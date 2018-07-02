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Millilerimiz Dördüncü oldu

HENTBOL Erkekler Birinci Lig takımlarından Yozgat Bozokspor kulüp başkanı ve Türkiye Hentbol Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu Cenker Doğan, İspanya’da gerçekleştirilecek Akdeniz oyunlarından Hentbol Erkek A Milli takımının son müsabakada ev sahibi İspanya’ya yenilerek dördüncü olduğunu söyledi.

Millilerimiz Dördüncü oldu

HENTBOL Erkekler Birinci Lig takımlarından Yozgat Bozokspor kulüp başkanı ve Türkiye Hentbol Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu Cenker Doğan, İspanya’da gerçekleştirilecek Akdeniz oyunlarından Hentbol Erkek A Milli takımının son müsabakada ev sahibi İspanya’ya yenilerek dördüncü olduğunu söyledi.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 07:00
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Millilerimiz Dördüncü oldu

Bu yıl 18’incisi düzenlenen Akdeniz Oyunlarında Sırbistan, Mısır ve Makedonya takımlarının bulunduğu grupta Türkiye olarak mücadele ettiklerini hatırlatan Doğan, ‘’Güçlü ülkelerin bulunduğu bu grubu lider olarak tamamladık. Çeyrek final müsabakasında bir başka güçlü ülke Portekiz ile eşleştik. Oyuncularımızın büyük gayreti sonucunda güçlü rakibimizi 31-29 yenerek yarı final oynamaya hak kazandık. Yarı finalde Tunus ile karşı karşıya geldik. Bu müsabakada da çok iyi oynamamıza karşılık sahadan 28-21 mağlubiyet ile ayrılınca finali kaçıran taraf olduk. Üçüncülük dördüncülük müsabakasında ev sahibi İspanya ile karşı karşıya geldik. Oyuncularımız bu müsabakayı da kaybedince turnuvada dördüncü olduk. Ben oyuncularımızı canı gönülden kutluyorum ve Akdeniz Oyunlarında ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiğimize inanıyorum’’ dedi.

Son Güncelleme: 01.07.2018 17:06
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