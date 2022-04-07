Milliler göz dolduruyor

U16 Hentbol Kadın Milli takımının Ankara’da başlayan kampına davet edilen Zehra Karadavut ve Nuriye İbiş milli takım kadrosuna girebilmek için var güçleri ile çalışıyorlar. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, U16 milli takım kampında bulunan sporcularının kampta gösterdiği performanstan memnun olduğunu söyledi. Zehra Karadavut ve Nuriye İbiş’in gelecek vadeden oyuncular olduğunu dile getiren Atmaca, 17 Nisan tarihine kadar devam edecek olan kampta oyuncularının takıma seçilmek için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını vurguladı.