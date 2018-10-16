Milli takımda bir Yozgatlı

Yozgat’ta altyapı çalışmalarıyla dikkat çeken Bozokspor kulübünde 12 yaşında futbola başlayan Mustafa Yorulmaz, 15 yaşına kadar Yozgat’ta forma giydi. U15 futbol liginde şampiyon olan takımıyla birlikte katıldığı Türkiye Şampiyonasında Gençlerbirliği teknik heyeti tarafından yakın takibe alınan Mustafa Yorulmaz, iki yıl önce gittiği Başkent temsilcisinin U17 futbol takımında forma giyiyor. U17 Milli Takımımızın, 24 - 30 Ekim 2018 tarihleri arasında Antalya'da ev sahipliği yapacağı UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 10. Grup maçlarının aday kadrosunda yer alan Mustafa Yorulmaz, grupta yer alan sırasıyla San Marino, Kuzey İrlanda ve Slovakya ile karşılaşacak Milli Takım kadrosunda sahaya çıkması bekleniyor. Mustafa Yorulmaz, takımında olduğu gibi Milli Takımda da ileriye dönük orta saha oyuncusu olarak görev yapacak.