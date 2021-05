MiLLi TAKIMDA 3 YOZGATLI

Azerbaycan ile son oynanan hazır müsabakasında İlk 11’de yer alan Mert Müldür’ün annesi Yozgatlı nüfusuna kayıtlı, aynı müsabakada oyuna ikinci yarıda kaleci Altay’ın yerine oyuna giren Gökhan Akkan’da Yozgat’ın Çekerek ilçesi nüfusuna kayıtlı. Geçen sezon transfer döneminin en çok tartışılan oyuncusu olan ve Galatasaray ile Fenerbahçe’nin kadrosuna katmak için büyüt çaba sarf ettiği ve sonunda Fenerbahçe’ye imza atan İrfan Can Kahveci’nin annesi de Yozgat nüfusuna kayıtlı. Avusturya'nın Viyana kentinde dünyaya gelen Mert Müldür’ün Annesi Yozgatlı, babası ise Bingöllü. Avusturya'da doğup büyüyen Mert Müldür futbola da bu ülkede başladı. futbol hayatına 2006 yılında Rapid Wien alt yapı takımında başlayan genç oyuncu, 2006- 2017 yılları arasında Rapid Wien takımının alt yapısında oynadı. Futbol hayatı konusunda kendini geliştiren Mert Müldür 2017- 2019 yılları arasında Rapid Wien takımında profesyonel anlamda futbol oynamaya başladı. Başarılı ve genç futbolcu 2019 yılı itibari ile Sassuolo takımında futbol oynamaya başladı. Avusturya'da yaşayan Türk bir ailenin evladı Mert Müldür Türkiye milli takımında futbol oynamayı tercih etti. 11 kez Türkiye milli futbol takımı forması giyen Yozgatlı oyuncu, 2016 yılında Türkiye U-17 takımı ile 6 maça çıktı. U-19 takımında 4 maçta görev alan başarılı oyuncu, U-21'de 5 maç oynadı ve bu maçlarda 2 gol attı. Başarılı futbolcu 2018 yılında ise Türkiye A Milli Futbol Takımında görev alarak 3 maça çıktı. Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor formasını giyen Yozgatlı genç oyuncu Gökhan Akkan 1 Ocak 1995 yılında Yozgat’ın Çekerek ilçesinde dünyaya geldi. Süper Lig'de ilk maçına 17 yaşında çıkan, U15'ten bu yana ay-yıldızlı formayı sırtında taşıyan ve Milli Takımın son kadrosunda yer alan Gökhan Arkan, Futbol hayatına Ankara’nın amatör ekiplerinden olan Sincan Belediyespor ile adım atmış ardından, Ankaragücü takımı alt yapısına geçiş yapmıştır. Ankaragücü A takım kadrosuna ise 2012 yılında dahil olmuştur. 1 Temmuz 2015 tarihinde ise Çaykur Rizespor takımına transfer olan başarılı file bekçisi. Birçok büyük kulüpten transfer teklifleri almasına rağmen Rize takımını tercih etmiştir. Gökhan Akkan Milli takım kariyeri ise şu şekildedir, 13 Mayıs 2010 tarihinde Türkiye U15 Milli takım kadrosuna seçilmiştir. Daha sonra U18, U19 ve U21 Milli takım kategorilerinde yer almıştır. Türkiye A Milli Takım kadrosuna ise ilk defa 11 Ekim 2018 tarihinde oynanan Bosna Hersek karşılaşması ile dahil olmuştur. Teknik direktör Mircea Lucescu tarafından davet edilen genç kaleci Gökhan Akkan’ın boyu 1.88 cm, kilosu ise 75’tir. Baba tarafından aslen Yozgatlıdır ve 1995 yılında Yozgat Çekerek’te dünyaya gelmiştir.

İrfancan Kahveci’nin ise Babası Çorum Bayatlı, annesi ise Yozgatlıdır. Gençlerbirliği alt yapısında futbola başlayan İrfan Can Kahveci, Hacettepe'de kiralık olarak forma giydi. 2017 yılında Başakşehir'e transfer olan İrfan Can Kahveci, 2020/2021 ara transfer döneminde Fenerbahçe kadrosuna dahil oldu. Futbola 7 yaşında Gençlerbirliği Futbol Okulu'nda başladı. Futbol okulunda geçirdiği yıllardan sonra seçmelerde kendini göstererek Gençlerbirliği Altyapısına giren İrfan, Fuat Çapa döneminde Gençlerbirliği ile profesyonelliğe geçiş sözleşmesi imzaladı ve 2012-2013 sezonunda Gençlerbirliği A2 takımında düzenli olarak forma giymeye başladı. Gençlerbirliği A Takımı'yla da, 27 Nisan 2012'de, Türkiye Kupası mücadelesinde ilk kez Kayserispor'a karşı maçın son 5 dakikasında forma giyen İrfan, 2013-2014 sezonunda tecrübe kazanması için Gençlerbirliği'nin altyapı takımı olan Hacettepe'ye gönderildi. Burada 34 maçta 4 gol kaydeden ve 2013-2014 sezonu sonunda Hacettepe'nin 2. Lig'e yükselmesine katkıda bulunan İrfan, 2014-2015 sezonu başında Gençlerbirliği A Takımı kadrosuna alındı. 2012 yılının başında Hakan Tecimer yönetimindeki Türkiye 17 yaş altı millî futbol takımına çağrılan Kahveci, Türkiye formasını ilk olarak Azerbaycan'a karşı giydi. 4-0 galibiyetle biten o maçta bir asist yaptı. Bir sonraki Ukrayna maçında da forma giyen İrfan, ilk millî golünü kaydetti. Türkiye U-17 takımında toplamda 7 maçta forma giyip 1 gol kaydeden İrfan, Türkiye U-18 takımında 4 kez, Türkiye U-20 takımında ise 3 kez forma giydi.