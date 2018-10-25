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Milli takıma moral

YOZGATLI Milli Güreşçi Rıza Kayaalp’in de aralarında bulunduğu Grekoromen Güreş Milli takımına Yozgatlı güreşçilerden moral ziyareti gerçekleştirildi.

Milli takıma moral

YOZGATLI Milli Güreşçi Rıza Kayaalp’in de aralarında bulunduğu Grekoromen Güreş Milli takımına Yozgatlı güreşçilerden moral ziyareti gerçekleştirildi.

25 Ekim 2018 Perşembe 07:00
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Milli takıma moral

Yozgat Güreş Eğitim Merkezi Müdürü Beytullah Karadavut, Güreş Eğitim Merkezi Antrenörleri ve eski milli güreşçilerden Çayıralan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yunus Bölükbaşı, Macaristan’da başlayan Güreş Dünya şampiyonası öncesinde Grekoromen milli takımını ziyaret ederek şampiyona öncesinde hem moral verdiler hem de başarı dilediler. Milli güreşçi Rıza Kayaalp’in Yozgat Güreş Eğitim Merkezi’nde kaldığı dönemlerde takım arkadaşı olan Çayıralan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yunus Bölükbaşı, dünya şampiyonası öncesinde eskiden kendisinin de güreştiği milli takımı ziyaret ederek moral vermek istediklerini söyledi. Eski arkadaşı Rıza’ya güvendiğini dile getiren Bölükbaşı, ‘’Milli takımızdaki bütün oyuncularımıza güveniyoruz ve onların altın madalyalar ile ülkemize döneceğine inanıyoruz. Ben de eski bir milli takım oyuncusu olarak böyle büyük müsabakalar öncesinde yapılan ziyaretlerden mutlu olurduk. Şimdi güreşçi arkadaşlarımıza moral vermek amacıyla onları ziyaret ettik’’ dedi. 

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