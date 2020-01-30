Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
kapalı
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
119689
ALTIN
302.691
DOLAR
5.9546
STERLİN
7.7617
EURO
6.5546

Milli takıma davet edildi

YOZGATLI Tekvandocu Furkan Özen Yıldız Tekvando Milli takımına davet edildi.

Milli takıma davet edildi

YOZGATLI Tekvandocu Furkan Özen Yıldız Tekvando Milli takımına davet edildi.

30 Ocak 2020 Perşembe 03:22
Milli takıma davet edildi

Zinde Gençlik ve Spor Kulübü Tekvando takımı sporcusu Özen, 03-05 Şubat tarihleri arasında İstanbul da yapılacak olan 7’inci Turkish Open Uluslararası tekvando müsabakalarında milli takım adına müsabakalara katılacak. Zinde Gençlik ve Spor Kulübü Tekvando Antrenörü Ahmet Turan Dinçer, Yıldızlar Türkiye şampiyonasında Türkiye üçüncüsü olan sporcusu Furkan Özen’in Milli takım adına yarışacağını söyledi. Turkish Open’da Türk Milli takımı adına müsabakalara çıkacağını dile getiren Dinçir, ‘’Burada sporcumuz Furkan Özen iyi bir derece elde etmesi durumunda 18 Şubat tarihinde İsveç'te yapılacak olan Başkanlık kupasına katılmaya hak kazanacak. Ben sporcumun Turkish Open’da iyi bir derece elde edeceğine inanıyorum. Sporcumun hedefi de Milli takımda İsveç’te mücadele etmek’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Milli Takıma Davet Edildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gençlerin gözü yukarıda
Gençlerin gözü yukarıda
Sarıkaya’da basketbol antrenmanları
Sarıkaya’da basketbol antrenmanları
DEVRE ARASI YARAMADI
DEVRE ARASI YARAMADI
Yozgatspor’da 4 transfer birden
Yozgatspor’da 4 transfer birden
Hakemler Atletik teste girdi
Hakemler Atletik teste girdi
KAZANAN BiZ OLDUK
KAZANAN BiZ OLDUK
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim