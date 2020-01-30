Milli takıma davet edildi

Zinde Gençlik ve Spor Kulübü Tekvando takımı sporcusu Özen, 03-05 Şubat tarihleri arasında İstanbul da yapılacak olan 7’inci Turkish Open Uluslararası tekvando müsabakalarında milli takım adına müsabakalara katılacak. Zinde Gençlik ve Spor Kulübü Tekvando Antrenörü Ahmet Turan Dinçer, Yıldızlar Türkiye şampiyonasında Türkiye üçüncüsü olan sporcusu Furkan Özen’in Milli takım adına yarışacağını söyledi. Turkish Open’da Türk Milli takımı adına müsabakalara çıkacağını dile getiren Dinçir, ‘’Burada sporcumuz Furkan Özen iyi bir derece elde etmesi durumunda 18 Şubat tarihinde İsveç'te yapılacak olan Başkanlık kupasına katılmaya hak kazanacak. Ben sporcumun Turkish Open’da iyi bir derece elde edeceğine inanıyorum. Sporcumun hedefi de Milli takımda İsveç’te mücadele etmek’’ dedi.