Milli takım Yunanistan yolcusu

Yozgat Bozokspor Kulüp Başkanı ve Türkiye Hentbol Federasyonu Milli Takımlar Koordinatörü Cenker Doğan, ileri gazetesine yaptığı açıklamada, A Milli Erkek Hentbol Milli takımının önümüzdeki dünya şampiyonası ile ilgili sürecinin başladığını söyledi. Bugün milli takımı 4 günlük bir kamp sürecine alacaklarını dile getiren Doğan, ‘’Biz milli takımlarda bir kadro değişikliğine gittik. Bu konu ile ilgili yeni bir teknik kadro yapılanması yaptık. İlk etapta oyuncularımız konusunda daha çok gençleşmeye, yani genç oyuncularımızı tecrübelendirme ve turnuva ortamına alıştırma süreçlerine girdik. Bununda ilk etabını bugün inşallah bir dört günlük kampımız var orada yapacağız. Bizim 11 Ocak tarihinde Estonya ile gurup müsabakası mücadelemiz var, önemli bir maç, aynı rakibimizle 15 Ocak’ta Ankara’da karşılaşacağız. Bizim grup elemelerinden çıkabilmemiz için önemli iki maç. Bu gün inşallah takım ile birlikte Yunanistan’a gideceğiz dört gün oradayız. Orada bir kaynaşma ortamı olacak. Biz neden Yunanistan’ı seçtik. Oyun anlamında Estonya’ya baktığımız da Yunanistan takımı ile çok benzer tarafları var. Gerek oyun sitili olsun, gerek genel anlamdaki yapıları olsun böyle bir süreç ortaya çıktı. Biz de o süreçte Yunanistan’da iki hazırlık maçı yapacağız. Daha sonra takım tekrar Ankara’ya gelecek sonra da 10 Ocak’ta takımı Estonya’ya götüreceğiz. Bu Önemli maça takımı hazır bir halde götüreceğiz. Estonya maçı öncelikle şu açıdan önemli, ülkemizin içinde bulunduğu durumda halkımızın, insanlarımızın iyi haberleri beklediği bilincindeyiz. Birlik ve beraberlik adına yapılabilecek böyle bir başarının, böyle bir adımın, ülkemiz açısından da olumlu yansımaları olacağını düşünüyoruz. Takımımıza gelen arkadaşlarımıza hep bu düşünce ile yaklaştık. Üzerlerindeki ağır psikolojinin daha çok maneviyata yansıtmalarını isteyeceğiz’’ dedi.