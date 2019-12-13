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Milli takım seçmelerine katılacak

YOZGAT’ta alt yapı çalışmaları yapan Yozgat Belediyesi Bozokspor’dan bir oyuncu milli takım seçmelerine katılacak.

Milli takım seçmelerine katılacak

YOZGAT’ta alt yapı çalışmaları yapan Yozgat Belediyesi Bozokspor’dan bir oyuncu milli takım seçmelerine katılacak.

13 Aralık 2019 Cuma 04:04
Milli takım seçmelerine katılacak

Yozgat Belediyesi Bozokspor U14 takımında oynayan ve takım kaptanlığı görevini yürüten genç oyuncu İskender Coşkun TFF Milli Takım seçmeleri kapsamında yapılacak olan bölge karmalarına davet edildi. Genç oyuncunun 1-3 Ocak tarihleri arasında Milli takım seçmelerine katılacağı bildirildi. Yozgat Belediyesi Bozokspor Antrenörlerinden Özkan Bayram, Milli takım Kayseri İç Anadolu Bölge karmasına davet edilen U14 takımlarının kaptanı İskender Coşkun’un 1-3 Ocak tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecek olan kampa katılacağını söyledi. Oyuncularına güvendiklerini ve milli takıma seçileceğine inandığını dile getiren Bayram, ‘’14 yaşındaki İskender kardeşimiz gösterdiği performans ile milli takım kampına katılmaya hak kazandı. İç Anadolu bölge karması ile Antalya’da yapılacak olan milli takım oyuncu seçme kampına katılacak olan oyuncumuz seçilmesi durumunda U14 milli takımımızın oyuncusu olacaktır’’ dedi. 

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Milli Takım Seçmelerine Katılacak
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