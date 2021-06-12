Milli takım seçmelerine hazırlanıyorlar

1-7 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan milli takım seçmelerine Antrenör Mustafa Zararsız gözetiminde çalışan Kick-Bokscüler turnuvada başarılı olarak milli takıma seçilmeyi amaçlıyorlar. Kick-Boks Antrenörü Mustafa Zararsız, 1-7 temmuz tarihleri arasında Şırnak’ta gerçekleştirilecek olan Kick-Boks milli takım seçmeleri için çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü söyledi. Sporcularına güvendiğini ve seçmelerde başarılı olacaklarına inandığına vurgu yapan Zararsız, ‘’Çok yetenekli ve başarılı sporculardan oluşan ekibimiz ile yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Milli takım seçmelerine kadar da yoğun bir şekilde çalışacağız. Sporcularımın hepsi birbirinden yetenekli çocuklar. Birçoğu da katıldıkları turnuvalarda başarılı olmuş gençler. Ben sporcularımın hepsine güveniyorum ve inanıyorum ki Şirnak’ta düzenlenecek olan milli takım seçmelerinde hepsi de başarılı olacak’’ dedi.