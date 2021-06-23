Milli takım seçmelerine hazırlanıyor

Türkiye Kick-Boks Federasyonu tarafından 1-7 Temmuz tarihleri arası Şırnak’ta gerçekleştirilecek olan Mili takım seçmelerine 55 kiloda genç bayanlar kategorisinde Betül Zararsız Yozgat’ı temsilen katılacak. Genç sporcu Mili takıma girmek için Antrenör Mustafa Zararsız gözetiminde yoğun bir şekilde Rıza Kayaalp Spor Salon’unda çalışmalarını sürdürüyor. Birçok Türkiye dereceleri bulunan ve milli takım adına mücadele etmenin hayallerini kuran genç sporcu Betül Zararsız, hayallerini gerçekleştirmek için 1 Temmuz tarihine kadar Antrenörü Mustafa Zararsız gözetiminde yoğun bir şekilde çalışmalarına devam edeceğini söyledi. Çocukluğundan bugüne kadar Kick-Boks ile uğraştığını anlatan genç sporcu, birçok kadar Türkiye şampiyonluklarının, ikinciliklerinin bulunduğunun altını çizdi. 1-7 Temmuz tarihleri arasında Şırnak’ta gerçekleştirilecek olan milli takım seçmelerinde de aynı başarıyı göstereceğini ve milli takıma seçileceğine inandığını dile getiren Zararsız, ‘’Sıkı bir antrenman programı ile çalışıyorum. Turnuvadaki bütün rakiplerimi yenebilecek güce sahibim. İyi bir hazırlık dönemi sonrasında turnuvada iyi mücadele edip milli takıma seçilmeyi amaçlıyorum’’ dedi.