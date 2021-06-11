Milli takım kampında yoğun mesai

Günde çift antrenman yapan genç yetenekler, milli takım asıl kadrosuna gire bilmek için çaba sarf ediyorlar. Orta Oyun kurucu Atiye Gülseven, Çarşamba günü başlayan milli takım ikinci etap kamp çalışmasının yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi. Günde çift antrenman yaptıklarını ve yorucu bir antrenman programlarının olduğunu dile getiren Gülseven, ‘’Ancak bu yorucu ve yoğun antrenman programının bizim gelişimimiz açısından çok önemli olduğunu biliyoruz. Bunun bilinci ile antrenmanlara çıkıyoruz ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösteriyoruz. Bizim hedefimiz U17 kadın milli takımımızın kadrosuna seçilmek ve milli takımımızda kalıcı olmak. Bunun için de çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz ve bu hedefimize ulaşmak içinde elimizden gelenin en iyisini yağız’’ dedi. Pivot Semanur Buse Baran ise birinci kamp dönemi ile başlayan yoğun antrenman programlarının ikinci kamp dönemi ile devam ettiğini belirtti. Takım arkadaşı Atiye Gülseven ile birlikte kampta ellerinden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösterdiklerini dile getiren Semanur Buse Baran, ‘’6 gün sürecek olan milli takım kampı boyunca bize güvenenlerin güvencini boşa çıkarmayacağız. Çok iyi çalışacağız ve milli takım hocalarımızın gözlerine gireceğiz. Milli takımlarımızın da vazgeçilmez sporcuları arasındaki yerimizi almak için büyük ve yoğun çabalar sarf edeceğiz’’ diye konuştu.

Kendilerinin bu noktaya gelmesinde büyük katkı sağlayan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca’ya da teşekkür eden Yozgatlı sporcular, Enis Atmaca’nın ilkokul çağından bugüne kadar hep yanlarında olduğunu ve bu noktaya gelmelerinde, hentbol sevmelerinde büyük katkısının bulunduğunu belirterek, Atmaca’nın emeklerinin karşılığını milli takımda kalıcı olarak ödemek istediklerini sözlerine eklediler.

