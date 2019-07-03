Milli takım kampına 2 Yozgatlı

İspanya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Avrupa Gençler Güreş şampiyonasında Greko-Romen stilde Avrupa Üçüncüsü olan Yozgatlı Beytullah Kayışdağ ile Antalya’da gerçekleştirilen Uluslararası Gençler Greko-Romen stil Şampiyonlar turnuvasında üçüncü olan Yozgatlı Sedat Öztoprak milli takım kampında yer alırken, Estonya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Dünya Gençler Güreş şampiyonasına hazırlanıyorlar. Şampiyon olmak isteyen iki Yozgatlı güreşçi, bunu başaracak güce sahip olduklarını söylediler.

KAMPI ZİYARET ETTİLER

Öte yandan Yozgatlı iki güreşçiyi Niğde’deki milli takım kampında Yozgat Güreş İl Temsilcisi Yunus Bölükbaşı ve Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Güreş Eğitim Merkezi Antrenörlerinden ve aynı zamanda Beytullah Kayışdağ’ın abisi Cafer Kayışdağ ziyaret etti. Yozgat Güreş İl Temsilcisi Yunus Bölükbaşı, Yozgat’ın gururu olan iki güreşçiden dünya şampiyonasında çok şey beklediklerini belirtti. Türkiye’yi dünya şampiyonasında en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığını vurgulayan Bölükbaşı, ‘’Estonya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Dünya gençler güreş şampiyonasında hem Beytullah Kayışdağı hem de Sedat Öztoprak kardeşimiz elde edecekleri başarılar ile hem Türkiye’yi hem de Yozgat’ı gururlandıracaklardır. Avrupa ve dünya şampiyonu, Olimpiyat ikincisi arkadaşımız Rıza Kayaalp’ın izinden giden bu iki kardeşimize ve Güreş Milli takımımıza dünya şampiyonasında başarılar diliyoruz’’ diye konuştu.