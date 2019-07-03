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Milli takım kampına 2 Yozgatlı

TÜRKİYE Güreş Gençler Milli Takım kampına Yozgatlı iki isimde katıldı. Türkiye Genç Güreş Milli Takımı 11 Ağustos’ta Estonya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Gençler Dünya şampiyonası için hazırlıklarını Niğde’de sürdürürken Yozgatlı iki isinde bu kampta yer alıyor.

Milli takım kampına 2 Yozgatlı

TÜRKİYE Güreş Gençler Milli Takım kampına Yozgatlı iki isimde katıldı. Türkiye Genç Güreş Milli Takımı 11 Ağustos’ta Estonya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Gençler Dünya şampiyonası için hazırlıklarını Niğde’de sürdürürken Yozgatlı iki isinde bu kampta yer alıyor.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 00:00
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Milli takım kampına 2 Yozgatlı

İspanya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Avrupa Gençler Güreş şampiyonasında Greko-Romen stilde Avrupa Üçüncüsü olan Yozgatlı Beytullah Kayışdağ ile Antalya’da gerçekleştirilen Uluslararası Gençler Greko-Romen stil Şampiyonlar turnuvasında üçüncü olan Yozgatlı Sedat Öztoprak milli takım kampında yer alırken, Estonya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Dünya Gençler Güreş şampiyonasına hazırlanıyorlar. Şampiyon olmak isteyen iki Yozgatlı güreşçi, bunu başaracak güce sahip olduklarını söylediler. 
KAMPI ZİYARET ETTİLER
Öte yandan Yozgatlı iki güreşçiyi Niğde’deki milli takım kampında Yozgat Güreş İl Temsilcisi Yunus Bölükbaşı ve Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Güreş Eğitim Merkezi Antrenörlerinden ve aynı zamanda Beytullah Kayışdağ’ın abisi Cafer Kayışdağ ziyaret etti. Yozgat Güreş İl Temsilcisi Yunus Bölükbaşı, Yozgat’ın gururu olan iki güreşçiden dünya şampiyonasında çok şey beklediklerini belirtti. Türkiye’yi dünya şampiyonasında en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığını vurgulayan Bölükbaşı, ‘’Estonya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Dünya gençler güreş şampiyonasında hem Beytullah Kayışdağı hem de Sedat Öztoprak kardeşimiz elde edecekleri başarılar ile hem Türkiye’yi hem de Yozgat’ı gururlandıracaklardır. Avrupa ve dünya şampiyonu, Olimpiyat ikincisi arkadaşımız Rıza Kayaalp’ın izinden giden bu iki kardeşimize ve Güreş Milli takımımıza dünya şampiyonasında başarılar diliyoruz’’ diye konuştu. 

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