Milli Sporcunun acı günü

Medipol Başakşehir forması giyen milli futbolcumuz Mevlüt Erdinç’in vefat eden babası Mehmet Erdinç için Sarıkaya’da cenaze töreni yapılıp, Erbek köyünde toprağa verildi. Milli futbolcumuz Mevlüt Erdinç’in Babası 70 yaşındaki Mehmet Erdinç’in Yozgat Şehir Hastanesi’nde tedavi gördüğü belirtildi. Defin sonrasında Mevlüt Erdinç ve akrabaları taziyeleri kabul etti. Cenaze namazına Kaymakam Yasin Özcan, İlçe Müftüsü Emrah Kandemir de katıldı.