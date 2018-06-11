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Milli Sporcunun acı günü

MİLLİ Futbolcumuz  Mevlüt Erdinç’in vefat eden babası Mehmet Erdinç, memleketi Sarıkaya ilçesinde toprağa verildi.

Milli Sporcunun acı günü

MİLLİ Futbolcumuz  Mevlüt Erdinç’in vefat eden babası Mehmet Erdinç, memleketi Sarıkaya ilçesinde toprağa verildi.

11 Haziran 2018 Pazartesi 07:00
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Milli Sporcunun acı günü

Medipol  Başakşehir forması giyen milli futbolcumuz Mevlüt Erdinç’in vefat eden babası Mehmet Erdinç için Sarıkaya’da cenaze töreni yapılıp, Erbek köyünde toprağa verildi. Milli futbolcumuz Mevlüt Erdinç’in Babası 70 yaşındaki Mehmet Erdinç’in Yozgat Şehir Hastanesi’nde tedavi gördüğü belirtildi. Defin sonrasında Mevlüt Erdinç ve akrabaları taziyeleri kabul etti. Cenaze namazına Kaymakam Yasin Özcan, İlçe Müftüsü Emrah Kandemir de katıldı. 

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