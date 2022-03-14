Milli Sporcular Akdağmadeni kampında

Akdağmadeni Belediyesi’nin daveti üzerine Türkiye İşitme Engelliler Badminton Milli Takımı ilçeye gelerek kampa girdi. Akdağmadeni Kapalı Spor Salonu’nda başlayan kampa 25-27 Şubat tarihleri arasında Kütahya’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda ilk 4’e giren sporcularla bitlikte toplamda 8 sporcu katıldı. İşitme Engelliler Badminton Milli Takımı Başantrenörü Ertan Özkan, antrenörler Bircan Evrim Aslan ve Murat Altun koordinesinde 11 gün sürecek olan kamp sonunda başarı gösteren 2 erkek 2 bayan sporcu Brezilya’da düzenlenecek olan 24’üncü İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları katılacak. İşitme Engelliler Badminton Milli Takımı Başantrenörü Ertan Özkan, Akdağmadeni’nde kamp yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ‘’11-22 Mart tarihleri arasında Akdağmadeni’nde Milli Takım kampımızın ilk ayağını yapıyoruz. Kütahya’da yapılan Türkiye Şampiyonasında 120 sporcu arasından ilk 4’e giren sporcularımızı burada milli takım kampına aldık. 1-15 Mayıs tarihleri arasından Brezilya’da 24’üncü İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları yapılacak. Ülkemizi temsilen Badminton branşında 2 kız 2 erkek sporcumuzu yapmış olduğumuz kamplarda belirleyeceğiz. Akdağmadeni gerçekten beklentimizin çok üstünde çıktı. Buradan bizleri misafir ettiği ve göstermiş olduğu ilgiden dolayı Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz’’ diye konuştu. Hedeflerinin olimpiyatlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edip orada bayrağımızı göndere çekmek olduğunu ifade eden Özkan, ‘’Ekim ayında düzenlenecek Avrupa Şampiyonasında da oldukça iddialıyız genç ve iyi bir takımımız var Avrupa Şampiyonluğunu da kazanacağız’’ dedi.

Kampın ilk gününde sporcuları yalnız bırakmayan Akdağmadeni Belediye Başkanı Uzman Dr. Nezih Yalçın, Türk Bayrağını, Brezilya’da göndere çekeceklerine canı gönülden inandığını dile getirerek, ‘’1- 15 Mayıs tarihleri arasında Brezilya’da düzenlenecek olan olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek İşitme Engelliler Badminton Milli takımımızı Akdağmadeni’nde misafir ediyoruz. Dün itibariyle başlayan kampımız yaklaşık 10 gün devam edecek. Milli sporcularımız kampta yoğun bir olimpiyat hazırlığı geçireceklerdir. İnşallah kamp sonunda sporcularımız olimpiyat oyunlarına hazır hale gelecekler. Milli Takım Sporcularımız İlayda Açıkel, Zeynep Karakaya, Doğukan Yılmaz, Furkan Büyükgöze, Halenur Küçüksevgili, Gizemnur Uludağ, Doğan Altun ve Mehmet Emin Aktaş’ a kamp sürecinde kolaylıklar diliyor, Olimpiyatlara katılma başarısı gösterecek sporcularımıza şimdiden başarılar diliyorum’’ dedi. Kariyerinde Dünya 3’üncülüğü başarısı bulunan İşitme Engelliler Badminton Milli Takımı Sporcusu Zeynep Karakaya ise ‘’Akdağmadeni’ni çok beğendim. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Hedefim olimpiyatlarda şampiyon olmak burada çok verimli bir kamp süreci geçireceğiz’’ şeklinde konuştu. •Sümeyye İlhan•

