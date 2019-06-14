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Milli Sporcudan ziyaret

YOZGATLI Milli sporcu Mevlüt Erdinç, Yozgat Valisi Kadir Çakır’ı makamında ziyaret ederek 66 numaralı forma hediye etti.

Milli Sporcudan ziyaret

YOZGATLI Milli sporcu Mevlüt Erdinç, Yozgat Valisi Kadir Çakır’ı makamında ziyaret ederek 66 numaralı forma hediye etti.

14 Haziran 2019 Cuma 00:00
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Milli Sporcudan ziyaret

Yıllarca Fransa liginde forma giyen gösterdiği performans ile de A Milli Futbol takımımıza seçilen uzun süre A Milli Futbol takımımızın da formasını terleten Mevlüt Erdinç, baba ocağı memleketi Yozgat’a gelerek bir takım ziyaretlerde bulundu. Bu sezon Antalyaspor formasını giyen ve attığı kritik goller ile de adından söz ettiren başarılı futbolcu Mevlüt Erdinç, Vali Kadir Çakır’ı makamında ziyaret etti. Vali Kadir Çakır ile uzun uzun sohbet eden Erdinç, daha sonra Çakır’a 66 sırt numaralı Antalyaspor formasını hediye etti. Ziyaretinden dolayı Erdinç’e teşekkür eden Vali Çakır, başarılarının devamını diledi.

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