MiLLi SPORCUDAN ZiYARET

Kendisi hakkında Güneşer’e bilgi veren milli sporcu 1995 Yozgat doğumlu olan Milli Sporcu kariyerine 8 yaşında basketbol oynayarak başladığını ve 13 yaşında lise öğrenimine devam ederken vücut geliştirme sporuna merak saldığını söyledi. Celal Bozkurt, vücut geliştirme branşında geliştirerek 2017 yılında İç Anadolu Bölgesi Vücut Geliştirme Şampiyonu olduğunu dile getirdi. Milli takıma seçilen Bozkurt 2018 yıllında İç Anadolu Bölgesi Vücut Geliştirme Şampiyonu ve aynı yıl Şampiyonlar Şampiyonu olduğunu hatırlatan Bozkurt, 2-7 Mayıs tarihleri arasında İspanya’da düzenlenecek Vücut Geliştirme Avrupa Şampiyonasına ve 12-13 Mayıs’ta WBFF Dünya Şampiyonasına katılarak hem Yozgat’ı hem de Türkiye’yi temsil edeceğini vurguladı. Milli sporcuyu tebrik eden Güneşer ise Bozkurt’a Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında başarılar diledi.