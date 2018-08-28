Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 30°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
93649
ALTIN
242.687
DOLAR
6.2202
STERLİN
8.0149
EURO
7.2904

MiLLi SPORCUDAN JEST

YOZGATLI Milli Güreşçi Rıza Kayaalp kendisini evine davet eden ailenin isteğini geri çevirmedi.

MiLLi SPORCUDAN JEST

YOZGATLI Milli Güreşçi Rıza Kayaalp kendisini evine davet eden ailenin isteğini geri çevirmedi.

28 Ağustos 2018 Salı 07:00
216 Okunma
MiLLi SPORCUDAN JEST

Yozgatlı Milli Pehlivan Rıza Kayaalp Erkekli Köyü sakinlerinden Selahattin Tuncal’ın evine misafir oldu. Rıza Kayaalp, kendisini Erkekli Köyü’ne davet eden vatandaşın isteğini geri çevirmedi. Abisiyle birlikte Erkekli Köyü’ne giden Kayaalp, burada Tuncal ailesinin konuğu oldu. Aile ile birlikte sohbet eden Tuncal, köyde yaşayan çocuklarla da hatıra fotoğrafı çektirdi. Aileyle birlikte yemek yiyen Kayaalp, köydeki gençlerle de sohbet ederek, miniklere eğitim hayatında başarı dilerken, sporla ilgilenmelerini de tavsiye etti. Şampiyonu evinde ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Selahattin Tuncal, “Davetimizi kırmadı, köyümüze kadar geldi. Köyümüzün büyükleriyle birlikte sohbet etti. Köylülerimiz memnun oldular. Köy olarak kendisiyle her zaman gurur duyuyor ve dualar ediyoruz” şeklinde konuştu.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Sorgun'da salon sorunu
Sorgun'da salon sorunu
Azem Yavuz Kartalspor’da
Azem Yavuz Kartalspor’da
YOZGATSPOR HAZIR
YOZGATSPOR HAZIR
Kupa maçı A Spor’da
Kupa maçı A Spor’da
Müsabakayı Volkan Aydın yönetecek
Müsabakayı Volkan Aydın yönetecek
Priestley'den arkadaşlık ruhu
Priestley'den arkadaşlık ruhu

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim