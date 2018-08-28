MiLLi SPORCUDAN JEST

Yozgatlı Milli Pehlivan Rıza Kayaalp Erkekli Köyü sakinlerinden Selahattin Tuncal’ın evine misafir oldu. Rıza Kayaalp, kendisini Erkekli Köyü’ne davet eden vatandaşın isteğini geri çevirmedi. Abisiyle birlikte Erkekli Köyü’ne giden Kayaalp, burada Tuncal ailesinin konuğu oldu. Aile ile birlikte sohbet eden Tuncal, köyde yaşayan çocuklarla da hatıra fotoğrafı çektirdi. Aileyle birlikte yemek yiyen Kayaalp, köydeki gençlerle de sohbet ederek, miniklere eğitim hayatında başarı dilerken, sporla ilgilenmelerini de tavsiye etti. Şampiyonu evinde ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Selahattin Tuncal, “Davetimizi kırmadı, köyümüze kadar geldi. Köyümüzün büyükleriyle birlikte sohbet etti. Köylülerimiz memnun oldular. Köy olarak kendisiyle her zaman gurur duyuyor ve dualar ediyoruz” şeklinde konuştu.