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Milli sporcu ve dernek başkanından ziyaret

Salyangoz Doğa ve Spor Kulübü Başkanı Gonca İlerisoy ve milli Badmintoncu İlayda İlerisoy Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın’ı makamında ziyaret etti.

05 Şubat 2022 Cumartesi 00:08
Milli sporcu ve dernek başkanından ziyaret

Engelli çocukları spora teşvik etmek, toplum içerisinde aktif olarak yer almalarını sağlamak amacıyla kurduğu Salyangoz Doğa ve Spor Kulübü ile başarılı işlere imza atan Gonca İlerisoy ve Badminton branşında milli sporcu olan olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmek için çalışmalarına devam eden kızı İlayda İlerisoy Belediye Başkanı Nezih Yalçın’ı ziyaret etti.  Dernek Başkanı Gonca İlerisoy yapmış oldukları çalışmalar hakkında Belediye Başkanı Yalçın’a bilgiler vererek engelli çocukların spora yönlendirilerek yeteneklerinin ortaya çıkarılması ve toplum içerisinde aktif olarak kendilerine yer bulmaları için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.  Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın ise ‘’Önümüzde ki süreçte Salyangoz Doğa ve Spor Kulübü ile birlikte ilçemizde engelli çocuklarımıza yönelik farkındalık oluşturacak projeler gerçekleştirmek için çalışmalarımız olacaktır. Nazik ziyaretleri için Dernek Başkanı Gonca İlerisoy ve İlayda’ya teşekkür ederiz’’ dedi. 

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