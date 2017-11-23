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Milli parka parkur

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer, Çamlık Milli Parkında oluşturacakları kros parkuru ile grup müsabakalarını ve Türkiye şampiyonasını Yozgat’ta yapılmasını talep edeceklerini söyledi.

Milli parka parkur

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer, Çamlık Milli Parkında oluşturacakları kros parkuru ile grup müsabakalarını ve Türkiye şampiyonasını Yozgat’ta yapılmasını talep edeceklerini söyledi.

23 Kasım 2017 Perşembe 07:00
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Milli parka parkur

Bu sene Çamlık milli parkında ilkini gerçekleştirdikleri kros müsabakalarının önümüzdeki senelerde daha iyi bir şekilde devam edeceğini belirten Güneşer, bu seneki parkurlarının biraz ana yol üzerinde olduğunu ancak gelecek sene daha içlerde koşu yolları belirleyeceklerini vurguladı. Önümüzdeki sene için çamlık milli parkı içerisinde belirleyecekleri parkurların daha iyi ve güzel olması durumunda bunu Genel Müdürlüklerine bildireceklerinin altını çizen Güneşer, ‘’Ayrıca Kros Federasyonuna bildireceğiz. Çamlık milli park parkurunun çok güzel bir parkur olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle grup hatta, Türkiye şampiyonasının Çamlık Milli parkında yapılması taleplerinde bulunacağız. Bunun da uygunluk göreceği kanaatindeyim. Çünkü, Yozgat Türkiye’nin ilk milli parkı ve koşu alanı için de çok mükemmel bir yer. Biraz rampası, inişi, çıkışı var ama bununla birlikte tam anlamıyla kros yapılabilecek bir yer. Ama şuanda anayol üzerindeki tadilatın, Arnavut kaldırımın dediğimiz şeyler biraz biraz bizi ürküttü, çocuk düşer de yaralanmalara sebep olur mu diye ama şükür böyle bir olayla karşılaşmadık. Asfalt ve Arnavut kaldırıma düştüğü zaman çocuklar yaralanabiliyor ama toprak zemine düştükleri zaman çok fazla bir sıkıntı olmuyor’’ dedi.

Kros müsabakalarına şuanda 180 sporcunun üzerinde bir katılımın olduğunu hatırlatan Güneşer, ilgiden çok memnun kaldıklarını, ayrıca Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Cihan Eğilmez’in de kendilerine çok büyük destekte bulunduğunu anlattı.

Son Güncelleme: 22.11.2017 17:45
Anahtar Kelimeler:
YOZGAT Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürü
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